Лидер районного отделения партии вручил диплом и памятный подарок оператору зерносушильного комплекса М-819 Виталию Немцеву, высушившему более 2000 тонн зерновых, зернобобовых и рапса урожая нынешнего года. Это один из лучших показателей среди операторов зерносушильных комплексов района. Для агрария это 8-й сезон, поэтому свой участок он знает от «а» до «я» и ответственно подходит к каждому звену производственной цепочки. Отсюда и результат, и вклад в продовольственную безопасность страны.

Артем Сергеевич пожелал герою жатвы здоровья, благополучия, новых трудовых свершений. В свою очередь, Виталий Владимирович поблагодарил партийцев за внимание и выразил уверенность, что следующая уборочная кампания для него будет не менее результативной.

Наталья Логунова

Фото Ирины Снежной