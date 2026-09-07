В рамках выполнения Государственной программы «Здоровье нации» на 2026-2030 годы Министерством здравоохранения Республики Беларусь проведен всесторонний анализ состояния здоровья граждан во всех регионах за текущий период 2026 года.

Среди всех неинфекционных заболеваний населения болезни системы кровообращения не только занимают первое место, но и являются основной причиной смерти, в том числе лиц трудоспособного возраста. При этом острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт) остается одной из главных угроз для жизни и трудоспособности белорусов.

Ежегодно в нашей стране регистрируется около 40 тыс. случаев острого нарушения мозгового кровообращения. Так, в 2025 году инсульт перенесли более 39 тысячи человек, 5935 чел. — жители Гомельской области. При этом среди выживших до 80 процентов пациентов в той или иной степени нуждаются в посторонней помощи из-за параличей, нарушений координации и речи. Системой здравоохранения проводится широкомасштабная работа по оказанию медицинской помощи пациентам с данной патологией. Достигнуты определенные позитивные результаты, прежде всего за счет создания в области 2 межрайонных сосудистых центров, развернутой в республике сети неврологических отделений и функционирования порядка 1,5 тыс. специализированных коек.

Вместе с этим эффективность лечения напрямую зависит от времени обращения пациента за медицинской помощью и проведения ему тромболитической терапии в течение терапевтического окна (продолжительностью до 4,5 часов с момента появления первых симптомов), позволяющей растворить тромб и минимизировать последствия инсульта или даже полностью их избежать.

В настоящее время в Гомельской области только 25-30 процентов людей успевают обратиться за медицинской помощью в пределах «золотого часа» (обращение за медпомощью в первые 60 минут с момента появления симптомов). Более 70 процентов с признаками инсульта теряют драгоценное время, не распознавая симптомы или недооценивая их опасность. Главная причина несвоевременного обращения — низкая осведомленность населения о симптомах инсульта (внезапная асимметрия лица, слабость в руке, ноге и нарушение речи).