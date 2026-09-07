Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко, оценил деятельность белорусского парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что 15 сентября начнется очередная сессия Палаты представителей. В связи с чем Президент спросил о готовности депутатского корпуса к этой работе, а также о законопроектах.

«Я так вижу, что в общем парламент работает неплохо. Палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, да и депутаты. Каких-то особых настороженностей я не вижу. Как бывший депутат я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо, — сказал Александр Лукашенко. — Законотворческая работа — тяжелый труд. Он не терпит каких-то всплесков. Наш парламент занимается своим делом. Это моя точка зрения, мое впечатление».

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