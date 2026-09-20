«Лес – одно из главных природных богатств Беларуси. Для Гомельщины, где леса занимают значительную часть территории, это особенно значимо. Они определяют природный облик нашего края, поддерживают экологическое равновесие, дают сырье для промышленности и создают условия для развития целых территорий. За всем этим стоит ежедневный труд людей, которые хорошо знают цену лесному богатству. От вашей ответственности, профессионализма и бережного отношения к природе зависит, каким увидят лес будущие поколения».

Особые слова признательности губернатор выразил ветеранам отрасли, чьи знания и опыт сегодня являются надежной основой для развития лесного хозяйства Гомельщины:

«Уверен, что и впредь ваш труд будет способствовать укреплению экономики региона, сохранению его природного богатства и созданию благоприятной среды для жизни людей».

Гомельщина официально