Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2026 №403 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 5 июня 2024 г. №408, от 26 сентября 2025 г. №534» расширен перечень оборудования и деталей к нему, аналоги которых не производятся в Республике Беларусь, освобождаемых от НДС при ввозе на территорию Республики Беларусь.

В перечень дополнительно включены:

прочие станки шлифовальные или полировальные (код ТН ВЭД 8464 20 800 0);

прочие станки для обработки камня, керамики, бетона, асбоцемента или аналогичных минеральных материалов или для холодной обработки стекла (код ТН ВЭД 8464 90 000 0).

Постановление вступило в силу — 12.08.2026.

Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Жлобинскому району