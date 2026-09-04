В Российской Федерации проходит масштабный исследовательский проект по созданию электронной базы данных и установлению имен бойцов Красной армии, погибших в нацистских лагерях. В ходе поисковой работы выявлены имена солдат и офицеров Красной армии Буда-Кошелевского района:

— рядовой Бондаренко Иван Авсеевич (1918 г. – 17.02.1943 г.), место захоронения – округ Регенвальде, родственники проживали в д. Блюдница;

— красноармеец, рядовой Агирченко Василий Антонович (25.08.1921 г. – 27.09.194 г.), место захоронения – Нойбранденбург, общая могила, родственники проживали в д. Селец;

— рядовой Тодаров Трофим Максимович (1922 г. – 07.01.1942 г.), место захоронения – Хаммерштайн, родственники проживали в д. Струки;

— рядовой Болдасенко Михаил Дмитриевич (28.11.1911 г. – 28.10.194 г.), место пленения – Гомель, родственники проживали в д. Селец;

— рядовой Горохов Василий Михайлович (15.02.1920 г. – 01.10.1942 г.), место захоронения – ФРГ, земля Северный Рейн-Вестфалия, административный округ Аахен, округ Моншау, община Зиммерат, 52152, Рурберг р-н, дорога L166 в направлении Кестерниха, родственники проживали в д. Ивановка;

— красноармеец Яночкин Денис Михайлович (12.07.1906 г. – 12.1942 г.), место захоронения – Цайтхайн (кладбище III), родственники проживали в д. Морозовичи;

— красноармеец Степанцов Василий Алексеевич (21.01.1914 г. – 27.10.1941 г.), место пленения – г. Бобруйск, родственники проживали в д. Заболотье;

— мл. лейтенант Банкрашков Алексей Ильич (20.02.1922 г. – н.д.), место захоронения – Швабштадле, родственники проживали в с. Галеевка;

— лейтенант Аверьянов Андрей Дмитриевич (02.10.1918 г. – 22.02.1944 г.), место захоронения – Ноймаркт, родственники проживали в д. Бронница;

— красноармеец Терашков Роман Свиридович (1896 г. – 10.02.1942 г.), место захоронения – Русское кладбище «Jacobstlah», родственники проживали в д. Губичи;

— солдат Сысоев Иван Адамович (01.01.1921 г. – 27.02.1944 г.), место захоронения – кладбище военнопленных Фесте г. Витцлебен, родственники проживали в д. Дуравичи;

— старший лейтенант Грицко Петр Антонович (19.12.1922 г. – 29.12.1942 г.), место пленения – Сталинград, родственники проживали в г.п. Уваровичи;

— младший лейтенант Каледенок Ефим Никифорович (25.10.1910 г. –15.06.1943 г.), место захоронения – Нюрнберг-Лангвассер, родственники проживали в д. Забабье;

— техник-интендант 2-го ранга Гарусов Иван Игнатович (12.01.1915 г. – 20.05.1942 г.), место пленения – Брест, родственники проживали в г.п. Уваровичи;

— красноармеец Киселев Павел Кириллович (24.01.1904 г. – 01.03.1944 г.), место захоронения – Цайтхайн, кладбище рус. военнопленных, участок 58, блок 1, ряд 14, родственники проживали в д. Калиновка.

Просьба откликнуться родственников погибших военнопленных. Обращаться в Красногорский филиал музея Победы, который является основной площадкой реализации названного проекта (Московская обл., г. Красногорск, ул. Народного Ополчения, 15, тел. +7(498)7158305, электронная почта: mmna@victorymuseum.ru).