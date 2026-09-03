О том, что подготовили организаторы для проведения Дня белорусской письменности в Костюковичах, рассказал журналистам заместитель министра информации Денис Езерский, передает корреспондент БЕЛТА.

«XXXIII День белорусской письменности пройдет в Костюковичах 5 и 6 сентября. В концепцию праздника будут включены такие темы, как Год белорусской женщины, 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, юбилеи классиков белорусской литературы и пятилетка качества. Каждая из обозначенных тем будет отражена в сценических решениях творческих программ и работе площадок», — сказал Денис Езерский.

Будет пять многоформатных тематических зон. «В 12.00 на главной сцене пройдет торжественное открытие Дня белорусской письменности и церемония награждения победителей Национальной литературной премии. Вечером состоится большой гала-концерт с передачей вымпела Дня белорусской письменности следующему городу», — пояснил заместитель министра информации.

По его словам, в концерте также примут участие финалисты и победители конкурса юных чтецов «Живая классика» этого и прошлых годов. В нынешнем году в нем участвовало рекордное количество школьников — более 20 тыс. Награждение лучших из них также пройдет на главной сцене.

Фестиваль порадует презентациями, встречами с авторами, книгами. Гости праздника смогут посетить тематические павильоны государственных издательств.

На центральной площади будет работать выездной музей редкой книги, который даст возможность познакомиться с уникальными старопечатными, факсимильными изданиями, миниатюрными книгами со всей страны. В зоне «Кабинет писателя» будут представлены рукописи, личные вещи, редкие фотографии, архивные документы белорусских мастеров слова. Большое количество редких книг для экспозиции предоставили Национальная, Президентская, областные и региональные библиотеки, литературные музеи, епархии Белорусской Православной Церкви.

Кроме того, запланировано торжественное открытие скульптурной композиции «Алесь и Алеся» по произведениям народного поэта Аркадия Кулешова, традиционное гашение марки и почтового конверта. На центральной площади стартует большой интерактивный пешеходный QR-квест «Моя Костюковщина». На улице Ленина (до церкви Воздвижения Креста Господня) расположится «Город мастеров», где представят экспозиции наших регионов, а на улице Комсомольской разместится ярмарка предприятий Могилевской области и торговые ряды. Детский городок оборудуют в центральном парке, а на стадионе средней школы №1 — аттракционы.

4 сентября, еще до начала официальных мероприятий, в 12.00 откроется международный круглый стол белорусских и зарубежных литераторов, а в 14.00 — Республиканская научно-практическая конференция «Касцюковіцкія чытанні — 2026».