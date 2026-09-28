Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 сентября рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства назначил:

— Муравейко Павла Николаевича — заместителем главы Администрации Президента Республики Беларусь;

— Яковчица Александра Владимировича — министром антимонопольного регулирования и торговли;

— Баско Дмитрия Викентьевича — председателем Государственного комитета по стандартизации;

— Дьяченко Олега Викторовича — уполномоченным по делам религий и национальностей;

— Белого Владимира Владимировича — начальником Генерального штаба Вооруженных Сил – первым заместителем министра обороны;

— Черкасского Ярослава Викторовича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Сирийской Арабской Республике и по совместительству в Иорданском Хашимитском Королевстве;

— Кунцевича Андрея Михайловича — директором Белорусского института стратегических исследований;

— Селицкого Виктора Францевича — первым заместителем председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Президент также дал согласие на назначение:

— Дубовец Ирины Викторовны — председателем Городокского райисполкома;

— Карталевского Виталия Петровича — председателем Толочинского райисполкома;

— Сосиновича Дмитрия Николаевича — председателем Клецкого райисполкома;

— Домашевича Ивана Викторовича — председателем Копыльского райисполкома;

— Алишевич Жанны Леонидовны — председателем Любанского райисполкома;

— Платуна Виталия Викторовича — председателем Слуцкого райисполкома;

— Протащика Александра Сергеевича — председателем Стародорожского райисполкома;

— Анженко Александра Николаевича — председателем Климовичского райисполкома;

— Строка Николая Николаевича — главой администрации Партизанского района г. Минска;

— Драгуна Александра Николаевича — главой администрации Первомайского района г. Минска;

— Гунько Сергея Мартиновича — генеральным директором Белорусского государственного объединения по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов — генеральным директором ОАО «Белвторчермет»;

— Шевцовой Татьяны Николаевны — первым заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;

— Езерского Дениса Владимировича — первым заместителем министра информации;

Сидоренко Александра Петровича — первым заместителем министра культуры;

— Стасюкевича Алексея Кирилловича — первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;

— Глаза Алексея Валерьевича — заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;

— Шкребтия Сергея Андреевича — начальником Секретариата Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;

— Харитончика Дмитрия Ивановича — генеральным консулом Республики Беларусь в г.Казани (Российская Федерация);

— Болотова Игоря Владимировича — генеральным консулом Республики Беларусь в г.Новосибирске (Российская Федерация);

— Шалимова Александра Александровича — генеральным консулом Республики Беларусь в г.Чунцине (Китайская Народная Республика);

— Логвина Александра Николаевича — управляющим делами Минского облисполкома.