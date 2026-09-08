Интервьюеры будут общаться с жителями городов и сельских населенных пунктов Беларуси по теме телесмотрения.
Зачем это нужно?
Результаты исследования помогут лучше понять телевизионную аудиторию страны и будут использоваться для построения телевизионной панели.
В этот раз исследование охватит не только городских жителей, но и жителей сельских населенных пунктов. Это позволит получить более полную картину телевизионных привычек населения Беларуси.
Как узнать интервьюера?
Интервьюеры ЗАО «МедиаИзмеритель» работают в фирменных жилетах и имеют при себе удостоверения.
❗️Ваше мнение важно — оно позволит сделать телевидение лучше, интереснее, конкурентнее.