Интервьюеры будут общаться с жителями городов и сельских населенных пунктов Беларуси по теме телесмотрения.





Зачем это нужно?

Результаты исследования помогут лучше понять телевизионную аудиторию страны и будут использоваться для построения телевизионной панели.

В этот раз исследование охватит не только городских жителей, но и жителей сельских населенных пунктов. Это позволит получить более полную картину телевизионных привычек населения Беларуси.

Как узнать интервьюера?

Интервьюеры ЗАО «МедиаИзмеритель» работают в фирменных жилетах и имеют при себе удостоверения.

❗️Ваше мнение важно — оно позволит сделать телевидение лучше, интереснее, конкурентнее.

Министерство информации Республики Беларусь