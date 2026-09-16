Потребление наркотиков, как одна их форм девиантного поведения имеет антисоциальный, деструктивный характер, проявляющийся в снижении положительного потенциала общественного воспроизводства и нормального функционирования социума.





Возраст привлечения к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их аналогов наступает с 16 лет. Действие такого лица квалифицируется по ч. 3 ст. 19.3 (Появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ) Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 10 базовых величин.

Кроме того, за повторное совершение аналогичного правонарушения в течение года после наложения административного взыскания лицо подлежит уголовной ответственности, предусмотренной ст. 328-2 (Потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или нахождение на работе в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ) Уголовного кодекса, и наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Действие «трафаретчиков» квалифицируется как умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества (ст. 11.3 КоАП). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30 базовых величин.

Если несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к административной ответственности, ответственности подлежат его родители по ч. 1 ст. 10.3 КоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного правонарушения либо преступления, но не достигшим ко времени совершения такого деяния возраста, с которого наступает административная или уголовная ответственность за совершенное деяние). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 10 базовых величин.

За незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1-5 ст. 328 УК:

Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов — наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет;

Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов — наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом или без штрафа;

Действия, предусмотренные ч. 2 настоящей статьи, совершенные группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные настоящей статьей, ст. 327, 329 или 331 УК, либо в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, либо в отношении особо опасных наркоз ических средств, психотропных веществ, либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов на территории учреждения образования, организации здравоохранения, воинской части, исправительного учреждения, арестного дома, в местах содержания под стражей, лечебно-трудовом профилактории, в месте проведения массового мероприятия либо заведомо несовершеннолетнему — наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа.

По информации ОВД Буда-Кошелевского райисполкома