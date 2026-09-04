Проблема гибели и травматизма уязвимых участников дорожного движения на дорогах Гомельской области продолжает оставаться актуальной, несмотря на принимаемые органами внутренних дел области меры по профилактике дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на уязвимых участников дорожного движения, состояние аварийности на территории Гомельской области, а также Республики Беларусь в целом, с данной категорией участников дорожного движения остается сложной.





В связи с этим, в период с 7 сентября Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие направленное на предупреждение ДТП с данной категорией участников дорожного движения.

В рамках акции сотрудники ГАИ будут максимально приближены к пешеходным переходам на наиболее аварийных и опасных участках автодорог, в том числе организован смешанный контроль с использованием транспортных средств оперативного назначения и транспортных средств, имеющих гражданское исполнение. Также, в надзоре за дорожным движением будут использованы технические средства: видеокамеры и приборы фото- ­видеофиксации.

Кроме того, правоохранителями будут проведены рейдовые мероприятия, по фликеризации населения, с целью популяризации использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток.

По информации ОГАИ Буда-Кошелеского РОВД