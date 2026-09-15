Именно так ежедневно спешат на работу сотрудники районной библиотечной сети, чтобы нести людям свет знаний и радость от встречи с хорошей книгой.

Нынешний год – вдвойне знаковый: 80-летний юбилей празднует центральная районная библиотека, а районная централизованная библиотечная система отмечает свое 50-летие. Это хороший повод поздравить всех библиотекарей района с этими датами, с профессиональным праздником и рассказать о тех, чья судьба не одно десятилетие связана с библиотечным делом.

Двигатели книжной культуры



Заместитель директора центральной районной библиотеки Ольга Попкова трудится в отрасли более сорока лет. Коллеги отзываются о ней как о грамотном специалисте, сильном организаторе и невероятно ответственном человеке. Она не просто координирует работу сельских филиалов, она – настоящий двигатель книжной культуры района, инициатор творческих проектов, помогающих жителям заново открыть для себя радость чтения.

Родилась Ольга Николаевна в Александровке Николаевского сельсовета. Прилежно училась в школе, особенно легко ей давались точные науки. Но судьбу свою связала именно с гуманитарным профилем, а книги стали для нее верными спутниками в жизни. Первые шаги в профессии она сделала в качестве школьного библиотекаря, а после окончания Могилевского библиотечного техникума в августе 1986-го ее трудовой путь начался в центральной районной библиотеке: работала в отделе обслуживания и информации, потом методистом и заведующей отделом библиотечной рекламы и маркетинга. Тут уж места творчеству было много, но в первую очередь это оказание методической помощи сельским библиотекам-филиалам – от оформления выставки до планирования. Как признается Ольга Николаевна, именно работа с читателями всегда оставалась ей близкой: предложить новинку или что-нибудь из отраслевой литературы, помочь выбрать ту или иную книгу.

Позднее полученные за годы работы знания и навыки пригодились ей в работе в должности заместителя директора библиотеки. Сейчас в ее обязанности входят и кадровая работа, и охрана труда. Благодаря колоссальному практическому опыту в библиотеке выросла сильная команда профессионалов. Ольга Попкова лично руководит обучением кадров: проводит практикумы, организует семинары и производственные совещания. А как профсоюзный инспектор по охране труда центральной районной библиотеки заботится о безопасности коллег. Известна моя героиня и своей твердой гражданской позицией: является членом районного отделения Белорусской партии «Белая Русь», активно поддерживает инициативы районных организаций «Белорусского союза женщин», Красного Креста, Фонда мира.

Оглядываясь на то, как развивалась, совершенствовалась, расширялась библиотечная сеть района, Ольга Николаевна с благодарностью вспоминает профессионалов с большой буквы: бывших руководителей Анну Елисеевну Григоренко, Ирину Николаевну Ахременко, заместителя директора Людмилу Ивановну Буракевич.

Детская мечта прочесть как можно больше книг для библиотекаря второй категории Рогинской сельской библиотеки Ольги Воробьевой стала делом жизни. Она с детства была записана в библиотеку, часто наведывалась в книжный магазин в Буда-Кошелеве, где сейчас располагается картинная галерея имени Е.Е. Моисеенко. Затаив дыхание, перелистывала страницы книг и журналов, стараясь узнать как можно больше информации. Когда в мае 2004-го ей поступило предложение занять должность библиотекаря Рогинской сельской библиотеки, не раздумывала ни минуты. Уже тогда твердо для себя решила: обязательно будет учиться дальше, чтобы получить специальное профильное образование в Могилевском библиотечном колледже.

Ольга Алексеевна уверена, что профессия библиотекаря сродни профессии педагога и ее главная задача – сеять разумное, доброе, вечное. Каждый раз, открывая дверь учреждения, она радостно произносит: «Здравствуй, моя библиотека». Здесь, в мире книг, особая атмосфера, здесь ей комфортно и радостно на душе.

В ее ведении обслуживание более 300 читателей из Рогини, Лозова, Коромки, Рудни Викторинской, 15 тысяч книжного фонда, алфавитные каталоги и картотеки. Среди постоянных читателей – и пожилые сельчане, и школьники. К слову, дети практически все лето с удовольствием посещают мероприятия в рамках летнего чтения.

Помимо обслуживания читателей в библиотеке, Ольга Воробьева доставляет книги на дом, проводит культурно-массовую работу: организует книжные выставки, беседы, часы информации. У подрастающего поколения спросом пользуются познавательные викторины на разные темы. «Неверно думать, что наши дети полностью поглощены гаджетами. Если их заинтересовать, то и они с удовольствием участвуют в библиотечных мероприятиях», – делится моя героиня. Кроме того, при библиотеке действует любительское объединение «Рукодельница», где ребята занимаются изготовлением поделок из соленого теста. «Сама учусь и детей учу. Испытываю огромное удовлетворение, когда вижу радостные глаза ребенка, который своими руками приготовил маме подарок на день рождения», – признается она.

Этим летом Рогинская сельская библиотека была интегрирована со школьной: теперь Ольга Алексеевна несколько раз в неделю выдает литературу и педагогам, и учащимся школы. Но дополнительная нагрузка нисколько ее не тяготит, наоборот, деятельной натуре это по душе. Самой ей нравится читать и фантастику, и детективы, и романы, из белорусских классиков близко творчество Ивана Шамякина.

Сил и энергии Ольги Воробьевой хватает и на общественную деятельность. Являясь депутатом сельского Совета депутатов по ул. Мирной и Молодежной, всегда готова выслушать земляков и помочь. А еще она – участница вокального коллектива Рогинского ЦНТ «Родник», который выступает по всей Будакошелевщине. Сейчас совместно с центром народного творчества они готовят концертную программу ко Дню народного единства для жителей агрогородка. «Когда вместе, у нас все получается», – подчеркивает моя собеседница символизм приближающегося праздника.

В преддверии Дня библиотек Ольга Попкова и Ольга Воробьева благодарят читателей за верность печатному слову и литературному наследию, а коллегам желают здоровья, творческих успехов, новых идей, настроения и неиссякаемого вдохновения, без которого их благородный труд просто не имеет смысла.

Наталья ЛОГУНОВА

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