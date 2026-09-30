Поздравить Галину Дмитриевну пришли руководство района, представители районного отделения партии «Белая Русь», гимназии райцентра, районной газеты.

Теплые слова поздравлений прекрасной женщине адресовал заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай. Он поблагодарил юбиляршу за участие в жизни партии и общества, мудрость, душевное тепло и пожелал крепкого здоровья, долголетия и неиссякаемой энергии. За активную жизненную позицию, плодотворную деятельность и в связи с 80-летием со Дня рождения от районного исполнительного комитета Артем Сергевич вручил Галине Дмитриевне Почетную грамоту и памятный подарок от партии. К поздравлениям присоединились директор гимназии г. Буда-Кошелево Екатерина Ковалева и главный редактор газеты «Авангард» Татьяна Титоренко.

Галина Михальцова – ярчайший пример того, что возраст – это всего лишь цифры. Главное – не стареть душой, быть в центре культурной, политической и общественной жизни района. Родилась она в сентябре 1946-го в Шкловском районе Могилевской области, на Будакошелевщину приехала в 1966 году. После окончания строительного училища некоторое время работала в отрасли. Кстати, одним из объектов, в который она вложила свою душу, а по другому наша героиня не умеет работать, была СШ №2, ныне гимназия. В сельхозхимию (ОАО «Агрохимуслуги) Галина Дмитриевна пришла в 1968-м кассиром, отучившись к тому времени в Гомельском сельскохозяйственном техникуме. Затем была бухгалтером, а через некоторое время заместителем директора. Отработав на предприятии более полувека, ушла на заслуженный отдых.

Работа для Галины Михальцовой всегда была неотъемлемой частью ее жизни. Но реализовалась она не только как грамотный специалист, настоящий профессионал своего дела, а и как мать. У нее большая дружная семья, которой наша героиня очень гордится. Дети и внуки выросли достойными людьми.

Активная гражданская позиция, решительность, принципиальность и организаторские способности всегда были присущи Галине Дмитриевне. Она и теперь держит руку на пульсе, просматривает политические новости, чтобы не отставать от событий, происходящих в стране и в мире. Именинница много лет была секретарем КПСС, под ее началом создавалось районное объединение «Белая Русь», избиралась делегатом Всебелорусского народного собрания, принимает участие в работе районного отделения Белорусской партии «Белая Русь», членом которого также является. Галина Дмитриевна продолжает вести активный образ жизни, участвует в политических компаниях, культурные и спортивные мероприятия.

Крепкого здоровья, оптимизма и долгих лет жизни Вам, уважаемая Галина Дмитриевна!

Татьяна Титоренко

Фото Анастасии Лосевой