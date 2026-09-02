Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Основными темами стали завершение уборочной и сев озимых, проработка инвестпроектов на территории Гомельской области совместно с партнерами из Узбекистана, а также работа с кадрами.

Главе государства доложено об окончании уборки зерновых и зернобобовых, рапса. Урожай полностью собран. Валовый объем составил 1090 тыс. т. С учетом предстоящей уборки кукурузы на зерно аграрии Гомельской области рассчитывают получить около 1,5 млн т. Как доложил Иван Крупко, вместе с заготовкой кукурузы на силос это позволит в полном объеме обеспечить потребности в животноводстве и птицеводстве.

Повышенное внимание уделяется и заготовке травяных кормов, в том числе выполнению поручения Президента о получении дополнительных объемов на пойменных лугах.

В регионе приступили к севу озимого клина, сельхозпредприятия в достаточном объеме обеспечены качественными семенами и топливом.

Александр Лукашенко обратил внимание на важность поддержания дисциплины, без чего невозможно достичь хорошего результата ни в одной сфере. Иван Крупко доложил, что в развитие поручения Президента по направлению на военные сборы нерадивых работников были созданы специальные комиссии. Люди отобраны и направлены в армейские ряды. Эта практика себя зарекомендовала с положительной стороны — призванные серьезно подтянули дисциплину.

Еще одной темой доклада стало развитие сотрудничества Гомельской области с регионами Узбекистана. Отмечается хорошая динамика роста товарооборота. При этом стоит задача сконцентрироваться не только на торговле, но и на реализации совместных проектов, инвестиционном взаимодействии. Уже есть конкретные планы по такой совместной работе в сфере АПК.