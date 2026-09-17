17 сентября – особая дата для каждого белоруса, символ восстановления исторической справедливости, сплоченности нашего народа и незыблемости суверенитета. Каждая школа подошла к уроку с особой ответственностью. Учащиеся младших классов отправились в заочные путешествия по родной стране, рассуждали о том, как из любви к своему дому рождается любовь к малой и родине, своей стране. Ребята среднего и старшего звена углубились в историческое значение даты 17 сентября 1939 года. Подростки обсудили, как важно сохранять национальную идентичность, культуру, родной язык и традиции, приняли участие в открытом диалоге о роли народного единства в обеспечении национальной безопасности суверенной Беларуси.

Ребята пришли к выводу, что мир и независимость – это величайшая ценность, а сила и процветание Беларуси начинаются с единства дел и помыслов в каждой семье, классе, населенном пункте.

Татьяна Титоренко

Фото из архива участников