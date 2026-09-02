По предварительным данным, во вторник 1 сентября бригада филиала «Калинковичиводоканал» государственного предприятия «Гомельводоканал» проводила плановые работы по обслуживанию канализационно-насосной станции. Работники очищали расположенные в канализационной шахте со сточными водами «корзины-ловушки» от бытового мусора.

В здании станции находились 44-летний начальник участка и два слесаря (43 и 37 лет). Спустя время они перестали выходить на связь. Приехавший коллега обнаружил в помещении личные вещи работников, а в «колодце» — плавающий фонарик. Он доложил о случившемся руководству, которое вызвало МЧС. Прибывшие спасатели извлекли из канализационной шахты тела трех мужчин.

Местные органы власти окажут материальную, организационную и психологическую помощь семьям погибших.

Искренние соболезнования родным и близким погибших.

Гомельщина официально