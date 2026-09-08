Среди причин, которые привели семьи на заседание КДН, – это пьянство родителей, отсутствие у них трудовой занятости, соответствующих условий проживания для детей, отсутствие контроля за времяпрепровождением детей.

Как положительный пример, в связи с нормализацией обстановки в результате совместной работы родителей и субъектов профилактики комиссия вынесла ряд решений о прекращении исполнения мероприятий по устранению критериев социально опасного положения в семьях.

К сожалению, рассмотрены случаи, когда несовершеннолетние, помимо нахождения в общественном месте после 23.00 без сопровождения законных представителей, совершили еще и другие правонарушения. Так, учащийся одного из колледжей не нашел ничего более интересного, чем распивать пиво в общественном месте на празднике населенного пункта. Содеянное юноша осознал. От административной ответственности молодой человек освобожден, ему вынесено предупреждение о недопустимости противоправного поведения, с ним будет проводиться индивидуальная профилактическая работа.

Второй молодой человек провожал девушку домой. Проходя мимо одной из квартир в подъезде, с силой ударил по двери ногами, тем самым умышленно нарушив общественный порядок и спокойствие граждан. Зачем он это сделал, несовершеннолетний пояснить так и не смог. От административной ответственности юноша освобожден с вынесением предупреждения, но его «шалость» привела к тому, что в качестве мер воспитательного воздействия ему ограничен досуг с 20.00 до 7.00 сроком на месяц.

Еще один несовершеннолетний гулял в вечернее время в районе магазина «Евроопт» по ул. Ленина. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал его на драку. Парень несколько раз толкнул незнакомца: его неосторожные действия привели к нанесению последнему менее тяжких телесных повреждений. Данные действия квалифицируются как уголовное деяние, но несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

В двух последних случаях подросткам на момент совершения деяний не исполнилось 16 лет. В отношении их родителей были составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 10.3 КоАП Республики Беларусь. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двух базовых величин. Согласно действующему законодательству Республики Беларусь, нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет с 23.00 до шести часов утра без сопровождения законных представителей запрещено.

Наталья Логунова

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