Работа президиума прошла при участии депутатов базового и первичного уровней.



Об эффективности работы по выявлению и устранению причин и условий, повлекших создание неблагоприятной для детей обстановки в семьях, доложила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанна Покидько. Она отметила, что в районе сложилась определенная система работы по профилактике семейного неблагополучия и защите прав несовершеннолетних. Все субъекты профилактики взаимодействуют между собой, а информация о выявленных фактах поступает в отдел образования райисполкома. Основной причиной признания семей находящимися в социально опасном положении остается аморальный образ жизни родителей, злоупотребление спиртными напитками, невыполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. К работе с такими семьями подключаются трудовые коллективы, советы общественных пунктов охраны правопорядка, сельисполкомы. Проводятся профилактические мероприятия, родители и дети привлекаются к участию в акциях, в том числе спортивной и патриотической направленности.

В продолжение темы начальник отдела образования райисполкома Надежда Романова подчеркнула, что вопросы раннего семейного неблагополучия касаются всех субъектов профилактики и только при тесном взаимодействии можно своевременно реагировать на проблемы в семьях. Было отмечено, что учреждения образования проводят большую работу по раннему выявлению неблагополучия, обучению педагогов и профилактике насилия. Однако без внимания к каждой семье решить эту проблему невозможно. Только общими усилиями можно создать надлежащие условия для воспитания и развития детей.



В ходе обсуждения председатель райсовета Сергей Халдай обратил внимание на необходимость более четкого межведомственного взаимодействия и системного обмена информацией между службами.

Еще одним вопросом повестки стала подготовка к двадцать пятой сессии районного Совета депутатов, основной вопрос которой – работа органов местного управления и самоуправления по наведению порядка на земле и благоустройству сельских населенных пунктов.

Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы о присвоении звания «Почетный гражданин Буда-Кошелевского района» одному из жителей района, а также награждения работников организаций и предприятий в связи с профессиональными праздниками.

Елизавета Малая

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