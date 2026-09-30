В преддверии Дня пожилых людей и Дня учителя активисты районного РОО «Патриоты Беларуси» и учащиеся Уваровичской школы посетили уважаемых жителей горпоселка Федора и Людмилу Жириковых, Валентину Ковалеву.

Федор Иванович удостоен звания Почетный гражданин Буда-Кошелевского района, Валентина Степановна награждена орденом Ленина, избиралась депутатом Верховного Совета БССР. Они много лет отдали аграрной отрасли района, являются заслуженными работниками сельского хозяйства. Людмила Андреевна, воспитавшая не одно поколение учеников, – ветеран педагогического труда, награждена орденом Трудовой Славы III степени.

Ветераны труда являются примером настоящего патриотизма и верности родному краю. Их жизнь – урок для молодежи, подтверждение того, как важно честно трудиться, любить свою землю и беречь ее для будущих поколений.

Наталья Логунова

Фото из архива участников