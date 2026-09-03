В период с 10 по 14 сентября на территории Коммунаровского сельсовета пройдет специальное профилактическое мероприятие «Дом без пожара», направленное на снижение рисков возникновения возгораний в жилом фонде и гибели людей от них. В нем примут участие все субъекты профилактики.

Спасатели будут работать с гражданами по местам их проживания. Акцент в проводимой работе будет сделан на посещении домовладений категорированных граждан — одиноких и одиноко проживающих, инвалидов и многодетных семей. Работники МЧС проведут оценку противопожарного состояния жилья и расскажут о последствиях несоблюдения правил пожарной безопасности. Также специалисты напомнят о недопустимости оставления малолетних детей без присмотра, опасности курения в местах для сна и необходимости установки автономных пожарных извещателей в жилых комнатах.

Пройдут выступления в трудовых коллективах, а также сельские сходы граждан по вопросам соблюдению правил пожарной безопасности в быту.

Справочно: по состоянию на 3 сентября текущего года в районе произошло 48 пожаров, на которых погибли 5 человек. Основные причины возникновения пожаров: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, а также печного отопления.

Установка АПИ — простое решение, которое может стать решающим в критической ситуации. Прибор своевременно предупредит о возгорании и даст шанс на спасение.

Достучаться до каждого и объяснить важность соблюдения правил пожарной безопасности – основополагающие задачи планирующегося мероприятия.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС