Работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям на базе Пенчинской школы провели увлекательный спортивный праздник «Один за всех, и все за одного» для учащихся и активистов Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных.

Ребята разделились на две команды и проверили свои силы в конкурсах на ловкость, скорость и слаженность. Они соревновались в надевании боевой одежды и боевом развертывании, перетягивании пожарного рукава, тушили из огнетушителей условный пожар на время. Также устанавливали туристическую палатку и стреляли из пневматической винтовки.

Во время игры командам предстояло проявить свои лучшие качества, причем не только эрудицию и знание основ безопасности жизнедеятельности, но и физическую подготовку. Участники справились со всеми задачами, в ходе игры узнали много интересного и полезного для себя.

Праздник прошел весело. Как подчеркивают работники РОЧС, такие мероприятия помогают детям узнать больше о работе спасателей, развивают командный дух и интерес к активному и безопасному досугу.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС подготовила Елена Белко