Сотрудники РОВД, представители комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома и корреспондент районной газеты «Авангард» провели совместный рейд по дворовым территориям, улицам райцентра, общежитиям аграрно-технического колледжа. Цель мероприятия – не только выявление несовершеннолетних в вечернее и ночное время в общественных местах и совершение ими правонарушений, но и проведение с подростками и их законными представителями разъяснительной работы в части соблюдения действующего законодательства при нахождении несовершеннолетних в общественных местах и ответственности за совершенные правонарушения.

Как отмечают участники рейда, важно предупредить то или иное правонарушение или преступление среди несовершеннолетних, чем впоследствии пожинать плоды уже свершившегося противоправного действия. Субъекты профилактики напоминают родителям: важно знать, где и с кем проводит свой досуг ребенок, организовать его полезную занятость и не допускать его нахождения в общественных местах в вечернее и ночное время.

Наталья Логунова

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