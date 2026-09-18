Именно на этом поле в нынешнем году возделывали лен, однако качество уборки этой культуры оставляет желать лучшего. «Вы хотели показать, как не надо работать? За это надо в тюрьму сажать, — сказал глава государства. — Это такое теребление льна? Отвратительно. Я от тебя (председателя Могилевского облисполкома. — Прим. БЕЛТА) этого не ожидал. А вам (главе Минсельхозпрода и помощнику в регионе. — Прим. БЕЛТА) я бы посоветовал теорией прекратить заниматься, а (начать заниматься. — Прим. БЕЛТА) конкретными делами. Это ужас, кошмар. Будем разбираться. Такого быть не должно. Лен — вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь».

Обращаясь к чиновникам, Президент сделал вывод: «Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает Президент и где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете. Если вы рискнули Президента посадить на это поле, то остальные у вас вообще в ужасном состоянии».Главе государства в целом доложили о ситуации в «Говяды-Агро». Недавно здесь поменяли руководителя. Доложено, что работников, специалистов и техники в целом хватает. Есть только запрос на несколько дополнительных единиц энергонасыщенных тракторов и комбайнов. Александр Лукашенко отметил, что не проблема — дать команду на поставку техники, но вопрос в том, как это хозяйство при такой работе за нее рассчитается. «Покупай. Но что ты купишь за этот лен? Здесь дисциплины элементарной нет. Если нет технологии, зачем давать тракторы и комбайны?» — заметил Александр Лукашенко.Президент заявил, что еще побывает в таких «медвежьих углах». Он жестко предупредил чиновников: «Переводите область на военное положение и начинайте работать. Иначе разговор у нас будет последний».

Глава государства обратил внимание и на качество вспашки, обработки земли, чтобы поля по несколько лет не простаивали и не зарастали травой. «Культура земледелия должна быть высочайшей», — подчеркнул он.

/Будет дополнено/.