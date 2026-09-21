Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского, передает корреспондент БЕЛТА.

«Таможня — это прежде всего бюджет. Я информирован о том, что в течение этого года вы, несмотря на определенные сложности, в этом плане даже прибавили к уровню прошлого года — почти на 3,5%. Это хороший рост, — отметил глава государства. — Тем не менее хотел бы услышать, какие есть проблемы в этом плане».

«Никуда не ушли грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. Удается, не удается — какие в этом плане проблемы?» — уточнил белорусский лидер.

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