Третье заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал Председатель ВНС Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Нынешний год для ВНС является юбилейным — исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996 года.

Всебелорусское народное собрание — высший представительный орган народовластия Республики Беларусь, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.