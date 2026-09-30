До конца 2026 года у белорусов будет еще одна возможность отдохнуть несколько дней подряд. В декабре жителей страны ждут три выходных дня подряд.





Информация о рабочих и выходных днях содержится в производственном календаре на 2026 год, который ранее опубликовало Министерство труда и социальной защиты.

Осенью дополнительных выходных не будет

Обычно в ноябре белорусы получают дополнительные дни отдыха в связи с празднованием 7 ноября. Однако в 2026 году эта дата выпадает на субботу.

Поэтому в ноябре дополнительных выходных и переносов рабочих дней не предусмотрено.

При этом школьники смогут отдохнуть осенью дольше. Первые каникулы в 2026/2027 учебном году пройдут с 1 по 8 ноября включительно.

В декабре будет три выходных подряд

Зато в последнем месяце года белорусов ждут длинные выходные. Католическое Рождество 25 декабря в 2026 году выпадает на пятницу.

Таким образом, отдыхать будем три дня подряд:

25 декабря, пятница ;

; 26 декабря, суббота ;

; 27 декабря, воскресенье.

На работу после праздничных выходных нужно будет выйти в понедельник, 28 декабря.

mlyn.by