До конца 2026 года у белорусов будет еще одна возможность отдохнуть несколько дней подряд. В декабре жителей страны ждут три выходных дня подряд.
Информация о рабочих и выходных днях содержится в производственном календаре на 2026 год, который ранее опубликовало Министерство труда и социальной защиты.
Осенью дополнительных выходных не будет
Обычно в ноябре белорусы получают дополнительные дни отдыха в связи с празднованием 7 ноября. Однако в 2026 году эта дата выпадает на субботу.
Поэтому в ноябре дополнительных выходных и переносов рабочих дней не предусмотрено.
При этом школьники смогут отдохнуть осенью дольше. Первые каникулы в 2026/2027 учебном году пройдут с 1 по 8 ноября включительно.
В декабре будет три выходных подряд
Зато в последнем месяце года белорусов ждут длинные выходные. Католическое Рождество 25 декабря в 2026 году выпадает на пятницу.
Таким образом, отдыхать будем три дня подряд:
- 25 декабря, пятница;
- 26 декабря, суббота;
- 27 декабря, воскресенье.
На работу после праздничных выходных нужно будет выйти в понедельник, 28 декабря.