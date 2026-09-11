В рамках международной специализированной выставки «НАШ ДОМ» проходит конкурс «Лучший реализованный проект в отрасли водопроводно-канализационного хозяйства».





В номинации «Народный выбор» победителя определит онлайн-голосование. Голосование продлится до 15 сентября 2026 г. (включительно). Не оставляй выбор другим! Отдай свой голос за лучший проект! Судьба проекта — в твоих руках! Награда найдет своего победителя 18 сентября 2026 г. в ходе проведения итогов выставки.

Чтоб оставить свой голос:

1. Откройте канал Министерства жилищно-коммунального хозяйства в Telegram или сканируй QR-код

2. Смотрите видео

3. Знакомьтесь с проектами

4. Голосуйте за своего фаворита!