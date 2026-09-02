Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главе государства доложено о завершении уборки зерна, севе озимых и закладке продукции нового урожая в стабилизационные фонды. Руководитель Минсельхозпрода доложил, что зерновые и зернобобовые культуры убраны на 99,8% площадей. Намолочено более 9,1 млн т зерна с учетом рапса.

Под урожай будущего года предстоит посеять озимые зерновые на площади 1,5 млн га, а также более 450 тыс. га озимого рапса. Сев озимых сейчас в активной фазе, стоит задача его завершить максимум до 5 октября. Под урожай будущего года предстоит посеять озимые зерновые на площади 1,5 млн га, а также более 450 тыс. га озимого рапса. Сев озимых сейчас в активной фазе, стоит задача его завершить максимум до 5 октября.

Александр Лукашенко особо обратил внимание на уборку соломы с полей, обеспечение необходимых сроков и качества вспашки почвы с соблюдением всех технологий. Одновременно аграрии приступили к уборке овощей, включая картофель и сахарную свеклу.

Глава государства интересовался, как идет закладка урожая овощей в стабилизационные фонды. Госзаказ необходимо полностью выполнить до 15 ноября. Министр заверил, что это будет сделано в срок.