Сегодня представители районного совета ОО «БРПО» приняли участие в областной торжественной церемонии, посвященной Дню народного единства. Мероприятие прошло в г. Гомеле у памятника героям‑комсомольцам, павшим в борьбе против немецко‑фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

От нашего района честь вступить в БРПО выпала двум активным и достойным ребятам — учащимся Уваровичской школы Юлии и Артему Борисёнок.

Они произнесли слова торжественного обещания, получили символы принадлежности к детскому движению и стали частью большой команды, которая объединяет инициативных, добрых и активных ребят по всей стране.

Пусть этот день станет для ребят началом пути, наполненного добрыми делами, лидерством, творчеством и ответственностью.