Участники своевременно прибыли в места дислокации, получили обмундирование и снаряжение, наладили быт в соответствии с требованиями Устава внутренней службы.

В рамках учебных сборов военнообязанные приступили к теоретическому изучению современных основ огневой, военно-медицинской, инженерной, тактико-специальной и специальной подготовки.

Впереди – насыщенные дни, в которых личный состав территориальной обороны будет вести интенсивную подготовку, оттачивать алгоритмы действий в разнообразных условиях, овладевать практическими умениями по эксплуатации вооружения, инженерных средств и коммуникационного оборудования.

Гомельщина официально