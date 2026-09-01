Поздравить учащихся, педагогов и родителей пришли руководство района, депутатский корпус, общественники, индивидуальные предприниматели, представители организаций и предприятий. И многие из них – с подарками.

Широковской школе сертификат на приобретение многофукционального устройства цветной печати вручил директор ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» Федор Свердликов.

Представители КСУП «Губичи», депутатский корпус приготовили подарки первоклассникам Губичской школы.

Сегодня завершается благотворительная республиканская акция «Собери портфель первокласснику». Депутаты районного Совета депутатов совместно с депутатами Октябрьского сельского Совета депутатов вручили рюкзаки и наборы канцелярских товаров 19 учащимся первого класса Дуравичской и Октябрьской школ.

Праздничная обстановка и торжественная атмосфера царили в первый день учебного года в учреждениях образования Будакошелевщины.

Фото из архива участников