В школах Беларуси 17 сентября пройдет урок, посвященный Дню народного единства. Такая информация размещена на Национальном образовательном интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Урок пройдет в рамках программы «Я. Моя семья. Моя Родина» и направлен на формирование у учащихся уважительного отношения к историческому прошлому Беларуси, понимания значения Дня народного единства и важности единства белорусского народа для обеспечения национальной безопасности.

У детей младшего школьного возраста преобладает эмоционально-чувственное восприятие мира, поэтому урок для них рекомендовано организовать в форме заочного путешествия, тематической беседы, просмотра и обсуждения мультфильма, видеосюжетов, можно организовать прослушивание музыкальных произведений. На II ступени общего среднего образования акцент в проведении урока будет сделан на истории праздника, его общенациональной значимости и консолидирующей роли в истории государства и современной жизни белорусского общества. Старшеклассникам учителя расскажут об основных направлениях миролюбивой политики Беларуси, принимаемых государством мерах по обеспечению национальной безопасности.

Все информационно-методические материалы (матрицы, презентации, задания) для педагогов, которые рекомендуется использовать при конструировании урока, размещены на Национальном образовательном портале.