В ходе диалога рассмотрели особенности организации образовательного и воспитательного процесса в учреждении, формирование ответственного и безопасного поведения подростков.

Директор колледжа Николай Адашкевич рассказал об особенностях учебно-воспитательного процесса в учреждении и ответил на вопросы, волнующие родителей.

Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Буда-Кошелевского райисполкома Жанна Покидько остановилась на теме семейного неблагополучия и ответственности родителей за воспитание детей.

На правонарушениях и преступлениях несовершеннолетних акцентировала внимание присутствующих инспектор ИДН РОВД Наталья Голубева.

Заместитель директора по воспитательной работе Алеся Смолякова рассказала об инициативах, которые проходят в колледже.

На причинах суицидального поведения среди несовершеннолетних, проблемах, возникающих во время адаптации, и путях их разрешения остановилась педагог-психолог Валерия Пуховская.

Татьяна Титоренко

Фото из архива аграрно-технического колледжа