Где батареи потеплеют раньше всего?

В первую очередь тепло подают в социальные объекты:

детские сады;

школы;

лечебно-профилактические и медицинские учреждения;

учреждения социального обеспечения;

музеи;

государственные архивы;

библиотеки;

гостиницы.

В этих учреждениях отопление начинают включать, если среднесуточная температура держится на уровне +10°C и ниже три дня подряд.

Когда станет тепло в квартирах?

Жилой фонд подключают позже. Отопление в домах и общежитиях начинают включать, когда среднесуточная температура составляет +8°C и ниже в течение трех суток подряд.

Точную дату подачи тепла определяют с учетом фактической погоды, технической готовности системы и решения местных властей.

В прошлом году отопление в жилом фонде также запускали поэтапно. Например, в Гомеле подачу тепла согласовали с 29 сентября, а в Гродно — с 1 октября.

Кто будет ждать дольше всех?

В административные и промышленные здания тепло подается в последнюю очередь после полной запитки жилого сектора, по согласованию с теплоснабжающими организациями.

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