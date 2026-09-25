В Беларуси начинается отопительный сезон. Вначале теплые батареи получат потребители первой очереди.
Где батареи потеплеют раньше всего?
В первую очередь тепло подают в социальные объекты:
- детские сады;
- школы;
- лечебно-профилактические и медицинские учреждения;
- учреждения социального обеспечения;
- музеи;
- государственные архивы;
- библиотеки;
- гостиницы.
В этих учреждениях отопление начинают включать, если среднесуточная температура держится на уровне +10°C и ниже три дня подряд.
Когда станет тепло в квартирах?
Жилой фонд подключают позже. Отопление в домах и общежитиях начинают включать, когда среднесуточная температура составляет +8°C и ниже в течение трех суток подряд.
Точную дату подачи тепла определяют с учетом фактической погоды, технической готовности системы и решения местных властей.
В прошлом году отопление в жилом фонде также запускали поэтапно. Например, в Гомеле подачу тепла согласовали с 29 сентября, а в Гродно — с 1 октября.
Кто будет ждать дольше всех?
В административные и промышленные здания тепло подается в последнюю очередь после полной запитки жилого сектора, по согласованию с теплоснабжающими организациями.