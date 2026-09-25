В Беларуси начинается отопительный сезон. Вначале теплые батареи получат потребители первой очереди.

Где батареи потеплеют раньше всего?

В первую очередь тепло подают в социальные объекты:

  • детские сады;
  • школы;
  • лечебно-профилактические и медицинские учреждения;
  • учреждения социального обеспечения;
  • музеи;
  • государственные архивы;
  • библиотеки;
  • гостиницы.

В этих учреждениях отопление начинают включать, если среднесуточная температура держится на уровне +10°C и ниже три дня подряд.

Когда станет тепло в квартирах?

Жилой фонд подключают позже. Отопление в домах и общежитиях начинают включать, когда среднесуточная температура составляет +8°C и ниже в течение трех суток подряд.

Точную дату подачи тепла определяют с учетом фактической погоды, технической готовности системы и решения местных властей.

В прошлом году отопление в жилом фонде также запускали поэтапно. Например, в Гомеле подачу тепла согласовали с 29 сентября, а в Гродно — с 1 октября.

Кто будет ждать дольше всех?

В административные и промышленные здания тепло подается в последнюю очередь после полной запитки жилого сектора, по согласованию с теплоснабжающими организациями.

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