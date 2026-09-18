Утверждена новая редакция Визовых правил Республики Беларусь. Соответствующее постановление Правительства официально опубликовано на parvo.by

В частности, документом установлены виды виз Республики Беларусь, порядок их выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Так, въездные визы выдают: загранучреждения, главное консульское управление МИД и территориальные органы пограничной службы.

Выездные и выездные-въездные визы выдаются подразделениями по гражданству и миграции территориальных органов внутренних дел по месту временного пребывания, временного проживания иностранцев на территории Республики Беларусь.

В новой редакции Визовых правил также актуализированы перечень документов визовой поддержки для выдачи въездных виз и формы документов, уточнены термины и их определения.

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