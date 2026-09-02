В гостях у коллектива предприятия побывали главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Александра Фролова, главный редактор районной газеты «Авангард» Татьяна Титоренко и начальник районного узла почтовой связи РУП «Белпочта» Татьяна Зятикова.

Татьяна Александровна рассказала присутствующим о преимуществах подписки на районку, подробно остановившись на возможности оформления подписки через систему ЕРИП, а также на электронной версии издания, которая делает газету еще более доступной для читателя. Главный редактор напомнила об официальных страницах «Авангарда» в социальных сетях, на них можно было подписаться прямо во время встречи.

На важности потребления проверенной информации акцентировали внимание Татьяна Николаевна и Александра Владимировна. Они отметили, что в современном мире, где фейки и недостоверные новости распространяются мгновенно, особенно важно доверять официальным источникам и быть в курсе событий, происходящих в стране.

На мероприятии присутствовал почтальон, поэтому каждый желающий мог сразу оформить подписку на районное, областное или республиканское издание. А приятным бонусом стали призы с фирменными логотипами газет.

Елизавета Малая

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