Прием провела правовой инспектор труда Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства Юлия Вайнилович.

На встрече Юлия Александровна подробно разъяснила темы трудового законодательства, касающиеся расторжения контрактов и договоров, увольнений за прогулы. В ходе приема граждане имели возможность задать волнующие их вопросы и получить полезные консультации.

Наталья Логунова

Фото из архива центральной районной библиотеки