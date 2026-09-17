Мероприятие открыла заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, пожелав участницам уверенности, хорошего настроения, удачи и победы.

Четыре участницы Елена Нартова, Эмма Лавренова, Андриана Маслякова и Анастасия Матвеева, педагоги Кривской школы, Буда-Кошелевской ДШИ, Бушевской и Узовской школ, демонстрировали свои знания и умения в теоретических, практических и творческих конкурсах, связанных с автомобилями и вождением. Девушкам нужно было креативно презентовать себя и авто, вспомнить правила дорожного движения и продемонстрировать на деле навыки вождения.

Пройдя все испытания, по единогласному мнению жюри звания «Автоледи-2026» удостоена Елена Нартова. Старания каждой участницы не остались незамеченными, все они награждены дипломами и подарками.

Ирина СНЕЖНАЯ

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