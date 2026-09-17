Представители трудовых коллективов, общественных организаций, учащиеся учреждений образования и молодежь сегодня вместе стартовали с центральной площади, проехав с хорошим настроением и чувством единения по улицам райцентра.

Перед стартом участников велопробега поприветствовала и поздравила с государственным праздником – Днем народного единства заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, подчеркнув, что сила белорусов в нашей сплоченности, единстве, ответственности за свою страну. Людмила Адамовна пожелала присутствующим бодрости, легкой дороги, хорошего настроения и безопасного пути.

В рамках мероприятия лидеры и представители районных организаций профсоюза работников образования и науки, РОО «Патриоты Беларуси», РОО «Белая Русь», ОО «Белорусский союз женщин», участники велопробега поздравили педагогов и воспитанников ЦКРОиР со значимой датой и вручили денежные сертификаты и памятные подарки.

Наталья Логунова

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