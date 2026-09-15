В соответствии с планом подготовки территориальных войск Гомельской области в период с 1 по 25 сентября 2026 года в городе Гомеле, Светлогорском и Октябрьском районах проводятся учебные сборы с военнообязанными, предназначенными в территориальные войска.

В ходе сборов будут отрабатываться вопросы охраны и обороны важных объектов, выполнениt мероприятий военного положения. Также будут сформированы отряды народного ополчения.

Обращаем внимание граждан, что в период учений будет ограничено движение по отдельным улицам, пройдут мероприятия огневой подготовки на стрельбищах и участках местности, расположенных в г.Гомель, Светлогорском и Октябрьском районах.

В целях безопасности просим граждан не приближаться к стрельбищам, обозначенным участкам местности и не заходить за рубеж, обозначенный указателями на местности в указанный период.