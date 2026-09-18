Среди почетных гостей торжественного мероприятия – председатель райисполкома Валентин Ундруль, заместитель председателя райисполкома Артем Гришай.

Примечательно, что торжественное мероприятие началось с творческого выступления и поздравления юных коллег из дошкольного лесничества «Друзья природы» дошкольного центра развития ребенка г. Буда-Кошелево.

Прежде чем приступить к церемонии награждения, директор опытного лесхоза Сергей Лозко подвел итоги 2025 года и 1-го полугодия текущего. Руководитель, отмечая результативную работу в данный период, заверил, что все поставленные перед коллективом задачи будут выполнены и по итогам 9 месяцев, и по итогам года.

Глава района от имени районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов поздравил с профессиональным праздником коллектив лесхоза, поблагодарил за нелегкий, но благородный труд. Пожелал каждому крепкого здоровья, благополучия, мира, добра, а предприятию – дальнейшего процветания и развития.

Валентин Ундруль объявил благодарности районного исполнительного комитета главному инженеру Игорю Пилипенко, уборщику помещений Людмиле Юнчиц, благодарности районного Совета депутатов – главному лесничему Роману Щукину, машинистам Дмитрию Семукову и Денису Суворову.

Накануне отличившиеся работники были награждены в ходе торжественных мероприятий республиканского и областного уровней. К Почетной грамоте Национального собрания Республики Беларусь представлена главный бухгалтер опытного лесхоза Светлана Тур, к Почетной грамоте Совета Министров Республики Беларусь – машинист Юрий Суворов. Почетной грамотой Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь награждена бухгалтер Людмила Калиберова. Заместитель директора Татьяна Павлюкова удостоена Почетной грамоты Гомельского областного Совета депутатов. Почетной грамотой Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения награжден лесничий Сергей Артемьев, грамотой областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования – тракторист лесного питомника Виктор Шайнов.

Церемонию награждения продолжил Сергей Лозко. Почетной грамотой Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения награжден тракторист Николай Зезюлин. Грамотами Гомельского ГПЛХО отмечены инженер по подготовке кадров Анна Марченко и водитель Сергей Гаев. Благодарность Генерального директора Гомельского ГПЛХО объявлена инженеру-лесопатологу Екатерине Прохоренко, инженеру-механику Дмитрию Тишкову, вальщику леса Алексею Гореликову. Почетными грамотами Буда-Кошелевского опытного лесхоза награждены: начальник бюро по охране труда Ростислав Андросович, тракторист Сергей Сапогов, грамотами опытного лесхоза – начальник отдела ЛХ и Л Сергей Красуцкий, начальник лесопункта Алексей Механиков, начальник станции ПХ Геннадий Иванов, завхоз Ольга Чуракова, мастер Владимир Быстров, водители автомобиля Анатолий Савченко и Андрей Терещенко, мастера леса Николай Куриленко и Дарья Игнатенко, вальщики леса Евгений Куриленко и Александр Шинкарев. Благодарность директора опытного лесхоза объявлена: инженеру по охране леса Инессе Дроздовой, мастеру Андрею Гулюте, станочникам Александру Одинцову и Владимиру Кузнецову, мастеру на лесосеках Евгению Кожемякину, бухгалтерам Ольге Слесаревой и Екатерине Макеевой, трактористам Александру Савостееву и Дмитрию Костунову, машинисту Андрею Рожкову, сторожам Александру Семенову, Валентину Павлюкову, Александру Чуракову, лесоводу Сергею Бычковскому, мастеру леса Денису Жукову, водителям Сергею Сытенкову, Александру Шигалеву. Грамотой Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь награжден мастер леса Олег Кононенко.

В Год белорусской женщины Сергей Лозко вручил удостоверения о присвоении: 2-го класса помощнику лесничего Чеботовичского лесничества Татьяне Жуковой, 2-го класса помощнику лесничего Дуравичского лесничества Юлии Кабковой, 2-го класса мастеру леса Викторинского лесничества Анжелике Гулевич, 1-го класса помощнику лесничего Наспенского лесничества Нине Тимошенко.

Полученные награды – оценка труда и вклада каждого в развитие и становление опытного лесхоза.

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко