Комитетом госконтроля Гомельской области совместно с местными органами власти продолжается работа по наведению порядка с долгостроями. На особом контроле объекты, строительство которых было прекращено несколько десятков лет назад. Меры по очередному из них, на который Комитет неоднократно обращал внимание местных властей, приняты в г.п. Василевичи Речицкого района.

Так, здесь снесен недостроенный пятиэтажный дом площадью более 7 тыс. кв. м. Работы по строительству здания остановились еще в 1991 году. С тех пор конструкции здания пришли в негодность, объект стал аварийным. При этом крупный долгострой располагался вблизи индивидуальной жилой застройки, что создавало сложности для его демонтажа.

Полученные после сноса здания и его разборки материалы планируется использовать на различные цели, в том числе для подсыпки дорог.

Комитето госконтроля Гомельской области