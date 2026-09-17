В зрительном зале ЦРДК будакошелевцы собрались, чтобы вместе отметить День народного единства. Эта дата – символ исторической справедливости, восстановленного единства нашего народа и нашей земли. А единство – не просто слово, это когда мы вместе, когда плечом к плечу стоят люди разных профессий, разных поколений, когда мы помним свое прошлое, ценим настоящее и строим будущее.

Председатель райисполкома Валентин Ундруль обратился к жителям Будакошелевщины, гостям и участникам праздника:

– Мы собрались здесь, чтобы вместе отметить один из самых молодых, но уже таких дорогих нашему сердцу государственных праздников – День народного единства. Учрежденный шесть лет назад, он имеет глубокие исторические корни.

17 сентября 1939 года произошло событие, которое восстановило историческую справедливость – Западная и Восточная Беларусь, разделенные против воли народа по условиям Рижского мирного договора 1921 года, вновь объединились в единое целое. Два десятилетия белорусский народ на западных землях подвергался политике полонизации: уничтожались язык, культура, само право называться белорусами. Но, несмотря на все испытания, белорусы сохранили свою идентичность и духовные ценности.

Когда мы празднуем День народного единства, мы говорим о нерушимости наших границ и сплоченности нации. Этот праздник не просто дата в календаре, это символ восстановления исторической справедливости, день, накрепко связавший поколения и ставший прочным фундаментом для будущего суверенной Беларуси.

Хочу отметить, наш район – маленькая, но важная часть нашей страны. Здесь живут трудолюбивые люди, которые своим ежедневным трудом создают будущее родного края. Благодаря единству нам удалось победить в Великой Отечественной войне, а в послевоенные годы заново отстроить республику. Благодаря единству мы сегодня создаем наше сильное и суверенное государство.

Валентин Антонович поблагодарил земляков за труд, стойкость, неравнодушие, стремление внести посильный вклад в общее дело укрепления Беларуси. Особые слова признательности адресовал тем, кто сегодня стоит на защите мирного неба. Глава района пожелал всем здоровья, благополучия, мира и согласия, резюмировав свое выступление следующими словами: «Берегите друг друга, цените то, что нас объединяет, и помните: мы – один народ, у нас – одна судьба».

Творческие подарки дарили зрителям лучшие коллективы и исполнители Будакошелевщины. Для земляков пели и танцевали: образцовый хореографический коллектив «Простор», народный ансамбль народной песни «Верас», вокальный коллектив «Купава», детские вокальные ансамбли «Песенка» и «Голосок», Ирина Чудова, Иван Никитин, Анна Матузко, Кристина Афанасенко, Инна Корнеенко, Ксения Козлова, Алиса Иванова, Дмитрий Павлюков. Завершилось торжественное мероприятие ярким флешмобом в исполнении участников концерта.

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко