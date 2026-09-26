25 сентября в 23.21 в РОЧС поступило сообщение о пожаре нежилого дома в г.п. Уваровичи. В результате уничтожены кровля, повреждены стены в доме. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.





РОЧС напоминает о необходимости быть предельно внимательными и осторожными с огнем. Ни в коем случае не курите в домовладении, в хозяйственных постройках, а также вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, курите только в специально отведенных для этого местах.

Чтобы беда не пришла в дом, установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал и разбудит спящих.

Помните, в случае пожара ни в коем случае нельзя паниковать, незамедлительно вызывайте спасателей по телефону 101 или 112. Назовите диспетчеру адрес, место пожара, сообщите о наличии в здании людей, угрозы ближайшим строениям. Попробуйте самостоятельно ликвидировать возгорание. Если вы видите, что самостоятельно не справитесь с огнем, доверьте это дело специалистам.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС