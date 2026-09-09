В Республиканском Дворце профсоюзов состоялось чествование участников жатвы текущего года «Колосья знаний – нива труда».

В числе награжденных наш земляк – учитель физической культуры и здоровья Рогинской школы В асилий Малявко. Почетные награды участнику уборочной кампании вручили заместитель Министра образования Республики Беларусь Александр Кадлубай и председатель Белорусского профессионального союза работников образования и науки Татьяна Якубович.

«Очень приятно, что вклад педагога в каравай страны заметили на таком высоком уровне. Данное мероприятие позволяет не только осознать важность проделанной работы, но и почувствовать гордость за свою страну», – поделился впечатлением Василий Васильевич.

Поздравляем педагога и желаем новых побед на ниве труда!

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива участника