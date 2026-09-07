В Верховном Суде началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Александра Буглая, 1910 года рождения, умершего в 1990 году, который обвиняется в геноциде белорусского народа (ст.127 УК), передает корреспондент БЕЛТА.

Дело рассматривается в открытом судебном заседании. По словам государственного обвинителя — старшего прокурора управления государственного обвинения и апелляционного производства Генпрокуратуры Дмитрия Марусова, в ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному генеральным прокурором по ст.127 Уголовного кодекса, собраны доказательства виновности Буглая в совершении геноцида белорусского народа.

«Он с первых дней Великой Отечественной войны поступил на службу к немецкому командованию. С июля 1941 года стал руководить военизированным подразделением при 551-й полевой комендатуре. В последующем перешел в подчинение Гомельской полевой жандармерии», — сообщил журналистам государственный обвинитель.