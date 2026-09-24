Широкий круг вопросов обсудил с коллективом ДМБ отделение Старая Буда КСУП «Губичи» заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалев в ходе диалога. Руководитель проинформировал сельчан об основных направлениях развития в строительной сфере, о возводящихся в районе объектах социальной инфраструктуры, перспективных планах в части строительства многоквартирных жилых домов как в райцентре, так и в Уваровичах, Коммунаре, Широком, Узе. Часть квартир предусмотрена в качестве арендного жилья для работников востребованных специальностей.

В ходе встречи работники ДМБ положительно оценили деятельность объектов социальной сферы, организацию торгового и культурно-массового обслуживания в н.п. Старая Буда. Не было вопросов у животноводов к организации производственного процесса, условиям труда на ДМБ.

Вместе с тем аграрии озвучили ряд проблем: требующее ремонта дорожное покрытие по ул. Михалевской, слабое давление в водопроводе и плохое качество питьевой воды, недостаточное уличное освещение, бездомные животные и безответственное содержание собак со стороны их владельцев.

Также участники встречи попросили содействия в решении вопроса по оборудованию детской игровой площадки в центре населенного пункта, выразив желание принять активное участие в работах по ее обустройству.

Наталья Логунова

Фото автора