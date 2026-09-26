По оперативной информации, поступившей от ОАО «РЖД», по техническим причинам 26 сентября 2026 года поезд №489 Анапа-Минск отправлением из Анапы 24 сентября 2026 года в 21.32 и прибытием в Минск 26 сентября 2026 года в 17.10 будет следовать измененным расписанием и маршрутом через станции Смоленск, Орша-Центральная до Минска.

В целях обеспечения доставки пассажиров, ранее купивших проездные документы от станций участка Гомель-Минск, 26 сентября 2026 года будет организовано назначение поезда №691 Гомель-Минск с остановками поезда №489 Анапа-Минск. Отправление назначенного поезда из Гомеля в 12.53.

Для обеспечения доставки пассажиров, следующих в составе поезда №489 Анапа-Минск от станций Российской Федерации до станций участка Гомель-Осиповичи, будет организовано назначение поезда №692 Минск-Гомель. Расписание поезда №692 Минск-Гомель будет объявлено дополнительно.

Одновременно сообщаем, что время прибытия поезда №489 Анапа-Минск на конечную станцию Минск-Пассажирский также прорабатывается с российской стороной и будет объявлено дополнительно.

Более подробную информацию о времени прибытия/отправления данных поездов на/со станции(-ий) Белорусской железной дороги можно узнать в Контакт-центре БЖД по телефону 105.

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