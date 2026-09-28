По оперативной информации, поступившей от ОАО «РЖД», по техническим причинам 28 сентября 2026 года поезд №489 Анапа-Минск отправлением из Анапы 26 сентября 2026 года в 21.32 и прибытием в Минск 28 сентября 2026 года в 17.10 будет следовать измененным расписанием и маршрутом через станции Смоленск, Орша-Центральная до Минска (вместо Гомеля). В Минск поезд прибудет в 16.02 (вместо 17.10).

Для обеспечения доставки пассажиров, следующих в составе поезда №489 Анапа-Минск от станций Российской Федерации до станций участка Гомель-Минск, дополнительно назначен поезд №692 Минск-Гомель. Поезд отправится со станции Минск-Пассажирский в 17.06 и прибудет в Гомель в 21.25.

В целях обеспечения доставки пассажиров, ранее купивших проездные документы на поезд №489 Анапа-Минск от станций участка Гомель-Минск, назначен поезд №691 Гомель-Минск. Отправление назначенного поезда из Гомеля в 12.53.

Более подробную информацию о расписании движения конкретных поездов можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 Контакт-центра БЖД.

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