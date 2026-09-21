В мероприятии, прошедшем на территории Уваровичского сельсовета, приняли участие руководство района, председатели сельисполкомов, руководители отделов райисполкома, депутаты райсовета, депутаты и представители органов территориального общественного самоуправления Уваровичского сельского Совета депутатов.

Опытом совместной работы депутатов, органов территориального общественного самоуправления, населения, закрепленных организаций по благоустройству и наведению порядка на территории Уваровичского сельсовета в 2026 году поделился председатель сельского Совета депутатов Виталий Пантелеенко. Как данная работа реализуется на практике, участники мероприятия ознакомились, посетив зону отдыха на въезде в горпоселок вблизи Городища, детскую площадку, Аллею Славы, другие объекты Уваровичей. Виталий Владимирович отметил, что установка игрового оборудования, беседок на детской площадке и работы по благоустройству были выполнены за счет средств, собранных в ходе проведения районного субботника, благодаря финансовой поддержке областного и районного отделений Белорусской партии «Белая Русь», реализации совместных инициатив «БРСМ» и ОТОС, местных жителей. В рамках областного конкурса по ландшафтному дизайну предприятия и организации области установили в населенном пункте малые архитектурные формы, входную группу на детскую площадку оформил Буда-Кошелевский опытный лесхоз. Он также рассказал об организации информационного пространства Уваровичского сельского Совета депутатов, исполнительного комитета. В перспективе – установка стендов с информацией о туристическом потенциале уваровичской земли с Q-кодами, правилами пользования оборудованием и поведения в общественных местах, местах отдыха.

В ходе пленарного заседания заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалев проинформировал о проведении работ по благоустройству г.п. Уваровичи в ходе подготовки к районному празднику «Дожинки-2026». Владимир Владимирович отметил, что, согласно сформированному комплексному плану по благоустройству, в горпоселке проведены капитальный ремонт д. №3 по ул. Садовой и текущий ремонт 11 жилых многоквартирных домов, выполнены работы по установке и замене ограждений. На более чем десяти улицах отремонтированы дорожные сети, на центральной ведутся работы по обустройству пешеходных дорожек. Запланированы работы по благоустройству гражданских кладбищ и подъездных путей к ним. Осуществлена замена части водопроводных сетей и работы будут продолжены. Значительный объем работ проведен на объектах социальной сферы: преобразились участковая больница, школа, Дом культуры, библиотека. В общей сложности на благоустройство населенного пункта будет направлено свыше 10 млн. руб.

Заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, развитию и благоустройству сельских населенных пунктов райсовета открыл ее председатель, заместитель председателя райисполкома Артем Гришай.

Начальник отдела землеустройства райисполкома Галина Игнатенко доложила о результатах проведенного отделом мониторинга по вопросу наведения порядка на территории района.

Практикой работы Коммунаровского и Рогинского сельских Советов депутатов по привлечению депутатов, органов территориального общественного самоуправления, населения к решению вопросов благоустройства территорий поделились председатели сельисполкомов Михаил Борисевич и Лилия Котлярова.

Подводя итоги совместного заседания, председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай отметил, что все преобразования и работы по благоустройству г.п. Уваровичи – результат совместной и слаженной работы предприятий, организаций, депутатского корпуса, представителей органов местного общественного самоуправления и жителей. Глава депутатского корпуса поблагодарил уваровчан, которые приняли участие в благоустройстве населенного пункта. Но ввиду того, что работы продолжаются, Сергей Анатольевич призвал жителей внести посильный вклад в общее дело.

Татьяна Титоренко

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